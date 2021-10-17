В наркодиспансере Якутска пациент смертельно ранил соседа по палате

В республиканском наркологическом диспансере пациент напал на соседей по палате. Он нанес ранения пятерым, один человек скончался, сообщает Следственный комитет по республике Саха — Якутия.
На место происшествия выехали сотрудники МВД и следователи, в настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.
Возбуждено уголовное дело
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело по двум статьям, по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30 — пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).
Как сообщили в региональном минздраве, пострадавшие направлены в Республиканскую больницу №2, им оказывается необходимая медицинская помощь, передает РИА Новости. В ведомстве принесли соболезнования родным погибшего.
В ходе нападения медицинский персонал не пострадал. Состояние троих раненых оценивается как тяжелое, еще двоих – как средне тяжелое.
Ранее сообщалось, что после случившегося пациента задержали. По информации источника «Интерфакса», причиной агрессивного поведения больного, предварительно, является его нестабильное психологическое состояние из-за тяжелой болезни.
Причины
Как отмечает LIFE.ru, мужчину, ранившего соседей по палате, зовут Прокопий Т. Он мог разозлиться из-за того, что проиграл в карты другому пациенту.
Как пояснил источник издания, виновника смертельного нападения доставили в наркодиспансер с диагнозом алкогольная интоксикация утром 16 октября. Он пришел в себя и решил прогуляться по отделению, где и нашел товарища по игре в карты.
Мужчина ушел с пустыми руками, после чего вернулся в палату с ножом и набросился на тех, кто там находился, пострадал также человек, который прибежал на шум.
Как сообщал ранее Telegram-канал Mash, нападение произошло из-за тяжелого морального состояния мужчины. В результате ранения получили пять человек, один из пострадавших умер в машине скорой помощи. По данным издания, после того как мужчина нанес ранения окружающим, он воткнул нож себе в живот.