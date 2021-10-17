В наркодиспансере Якутска пациент смертельно ранил соседа по палате

В Якутии возбуждено уголовное дело после смертельного нападения на пациентов в диспансере

В республиканском наркологическом диспансере пациент напал на соседей по палате. Он нанес ранения пятерым, один человек скончался, сообщает Следственный комитет по республике Саха — Якутия.

На место происшествия выехали сотрудники МВД и следователи, в настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

16 октября в 22 ч 10 мин на пульт дежурной части МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение из наркологического диспансера города Якутск о том, что 47-летний пациент нанес ножевые ранения другим пациентам больницы. На место происшествия направлен наряд ППС. Пострадавшие и он госпитализированы. В настоящее время один из пострадавших пациентов скончался МВД по республике Саха — Якутия Фото: Globallookpress.com

Возбуждено уголовное дело

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело по двум статьям, по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30 — пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

5 человек были ранены в результате нападения в наркодиспансере, один из них скончался

Как сообщили в региональном минздраве, пострадавшие направлены в Республиканскую больницу №2, им оказывается необходимая медицинская помощь, передает РИА Новости. В ведомстве принесли соболезнования родным погибшего.

В ходе нападения медицинский персонал не пострадал. Состояние троих раненых оценивается как тяжелое, еще двоих – как средне тяжелое.

Ранее сообщалось, что после случившегося пациента задержали. По информации источника «Интерфакса», причиной агрессивного поведения больного, предварительно, является его нестабильное психологическое состояние из-за тяжелой болезни.

Причины

Как отмечает LIFE.ru, мужчину, ранившего соседей по палате, зовут Прокопий Т. Он мог разозлиться из-за того, что проиграл в карты другому пациенту.

Как пояснил источник издания, виновника смертельного нападения доставили в наркодиспансер с диагнозом алкогольная интоксикация утром 16 октября. Он пришел в себя и решил прогуляться по отделению, где и нашел товарища по игре в карты.

Мужчина ушел с пустыми руками, после чего вернулся в палату с ножом и набросился на тех, кто там находился, пострадал также человек, который прибежал на шум.

Как сообщал ранее Telegram-канал Mash, нападение произошло из-за тяжелого морального состояния мужчины. В результате ранения получили пять человек, один из пострадавших умер в машине скорой помощи. По данным издания, после того как мужчина нанес ранения окружающим, он воткнул нож себе в живот.

