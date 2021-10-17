Очевидцы раскрыли подробности смертельного нападения в наркодиспансере Якутска

Очевидцы нападения пациента в Якутске: порядки в диспансере строгие, почти как в тюрьме

Очевидцы раскрыли подробности нападения одного из пациентов наркодиспансера в Якутске на соседей по палате. Об этом в воскресенье, 17 октября, пишет «SakhaDay».

Свидетели рассказали, что в учреждении на улице Богдана Чижика очень строгие порядки, «почти как в тюрьме». Больных тщательно обыскивают, мобильные телефоны на руки выдаются только с 16:00 до 19:00 часов. Около 21:00 открывают кухню-столовую, где больные могут разогреть еду и перекусить.

Именно там, по мнению очевидцев, 47-летний подозреваемый и взял нож, поскольку пронести в диспансер его с собой через охрану не получилось бы.

О смертельном нападении стало известно вечером 16 октября. Пострадали пять человек, один из них скончался. СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц» УК РФ.

По данным SakhaDay, пациентам пришлось оказывать сопротивление своими силами: они стали баррикадироваться, двигать кровати и вооружаться табуретками. Один из них ударил подозреваемого табуреткой, но «ему было все нипочем, только сгорбился и медленно пошел с ножом на нападавшего».