Школьник рассказал о спасшей его класс во время стрельбы учительнице

Ученик школы в поселке Сарс Пермского края рассказал, как педагог спасла его и весь класс во время стрельбы, которую открыл 12-летний подросток. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам учащегося, никто в классе не осознавал, что происходит. Ребятам показалось, что кто-то взорвал петарду. «Потом в класс забегает какой-то мальчик, направляет на нас ствол оружия и что-то нам говорит. Мол, давайте сюда, в угол вставайте. Больше я ничего не услышал, потому что меня оглушило временно», — поделился школьник.

Он отметил, что учительница Светлана Тимофеевна убедила подростка не убивать школьников. В результате он убежал, добавил учащийся.

Утром в понедельник, 18 октября, ученик поселковой школы открыл огонь из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга». Он рассказал, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. 12-летний подросток произвел два выстрела: в пол и стену. Обезвредить его удалось директору школы. Она пригласила школьника к себе в кабинет и уговорила отдать оружие.

В своем поступке школьник обвинил отца, который издевался над его матерью. Во время стрельбы мальчик выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!». В результате пострадал один человек — пятиклассник получил небольшие ссадины от осколка стекла, медики оказали ему необходимую помощь и отправили домой.