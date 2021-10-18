Женщина-охранник из пермской школы рассказала о стрельбе

Охранница в школе поселка Сарс заявила, что не видела входящего с оружием ученика

Охрана не увидела вооруженного ученика, входящего в школу поселка Сарс Пермского края. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Дежурившая утром 18 октября охранница Алина Самашева рассказала, что после прихода на работу переодевалась, сменила сторожа. Около 8:10 прозвучал хлопок, но она решила, что что-то упало.

Женщина не поняла, что была стрельба из огнестрельного оружия. Мимо нее не проходил вооруженный ученик, она его не видела.

Только когда побежали дети с другого крыла, охранница нажала кнопку тревоги.

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела после стрельбы, устроенной учеником. Расследование ведется по статьям 293 УК РФ («Халатность») и 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По предварительным данным СКР, утром 18 октября 12-летний школьник принес с собой в учебное учреждение огнестрельное оружие. В присутствии нескольких подростков он выстрелил два раза в стену и стеклопластиковую дверь. В результате был ранен осколками от разбитого стекла 11-летний ученик.

Следователи проверят качество охраны школы и дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц, по вине которых в учебное заведение пришел вооруженный школьник.

18 октября ученик поселковой школы открыл огонь из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга». Он признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. Мальчик произвел два выстрела: в пол и стену. Обезвредить его удалось директору школы. Она пригласила школьника к себе в кабинет и уговорила отдать оружие.