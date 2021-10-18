Обезоружившую ученика директора из Пермского края наградят

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин решил наградить директора школы в Сарсе, которая обезоружила совершившего нападение ученика. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Махонин уточнил, что с директором будут общаться после установления всех фактов и обстоятельств произошедшего. Он добавил, что намерен провести личную встречу с женщиной.

Глава региона уточнил, что в настоящее время устанавливается, как 12-летний ученик попал в школу с оружием. По его словам, он смог сделать это еще до начала работы учебного заведения и остается вопрос, почему школа была открыта на тот момент.

Как сообщалось ранее, директор школы Галина Зайцева смогла убедить ученика отказаться от убийства — он бросил оружие после разговора с ней. Педагог находилась с ним до приезда сотрудников правоохранительных органов, никто из 300 учеников не пострадал.

О стрельбе в школе Пермского края стало известно ранее 18 октября. Шестиклассник пришел в школу с украденным у отца карабином «Сайга», чтобы расправиться с девочкой, которая его сильно обижала.