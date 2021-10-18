Ученики рассказали об устроившем в пермской школе стрельбу мальчике

Одноклассники устроившего стрельбу в Перми: он любил привлечь к себе внимание

Устроивший стрельбу в школе в Пермском крае мальчик любил привлечь к себе внимание, рассказали одноклассники подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Когда в школе началась стрельба, ученики подумали, будто что-то упало, но потом услышали крики. По их словам, учителя быстро собрали всех в спортзале — оттуда детей эвакуировали на стадион, а позже отпустили по домам.

Одноклассники устроившего нападение подростка утверждают, что он хорошо учился и любил общаться. По их словам, подросток хотел отомстить девочке Даше, которая била его и других мальчиков. Ural Mash опубликовал фото предполагаемой обидчицы подростка.

В настоящее время правоохранители проверяют организацию, которая занималась охраной школы.

Ранее 18 октября стало известно, что подросток украл у отца «Сайгу», пришел с оружием в школу до начала уроков и устроил стрельбу. Шестиклассник признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его обижала. Также в своем поступке он обвинил отца, который издевался над его матерью.

Во время стрельбы школьник выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!» Обезвредить его удалось директору школы. Сейчас он задержан. По информации регионального Минздрава, во время инцидента пострадал один ученик, он попал в больницу со ссадинами, но уже отпущен домой.