Сомнолог раскрыл способы побороть осеннюю сонливость

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов раскрыл способы побороть осеннюю сонливость в беседе с радио Sputnik. По его словам, это отклонение от нормы довольно распространено среди россиян.

Избавиться от дневной сонливости можно тремя способами, отметил сомнолог. «Есть одно средство, его все знают, оно действует на людей, мышей, тараканов и даже рыб — это кофеин. Это химическое вещество, которое уменьшает сонливость у всех живых существ», — подчеркнул он. При этом если это состояние длится больше одного дня, то следует наладить режим сна и спать не менее семи часов ночью. Если это также не помогает, то необходимо идти к врачу.

Одной из причин дневной сонливости могут быть психические заболевания, такие как депрессия, предупредил специалист. По его словам, она встречается у 10 процентов людей. «Недостаток яркого солнечного света может способствовать развитию сонливости в качестве одного из проявлений депрессивного состояния», — сказал он.

Ранее врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Алибалаевна назвала способ наладить сон и побороть бессонницу без таблеток. По ее словам, этому помогут правильный режим, душ или ванна за два часа до сна, а также прогулка на свежем воздухе и физические нагрузки, такие как плавание, бег, танцы или занятия в тренажерном зале.