Ученики рассказали о стрельбе в пермской школе

Ученики пермской школы: после стрельбы нас собрали в спортзале, а потом эвакуировали

Одноклассники 12-летнего ученика школы в пермском поселке Сарс рассказали о моменте стрельбы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По словам учащихся, когда началась стрельба, им показалось, будто что-то упало, однако затем они услышали крики. Всех школьников собрали в спортзале, после чего эвакуировали на стадион и сказали идти по домам.

Подростки добавили, что устроивший стрельбу школьник хорошо учился, общался с другими детьми и любил привлекать к себе внимание. Девочка, которой он, предположительно, хотел отомстить, била его и других мальчиков.

О стрельбе в школе пермского поселка Сарс стало известно ранее 18 октября, ее устроил один из учеников. При нападении пострадал школьник, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, госпитализация не требуется.

Устроивший нападение ученик стрелял из карабина «Сайга». Он рассказал, что действовал по указанию приснившегося ему Бога.