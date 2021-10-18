В России оценили вероятность покупки истребителей Су-35 и Су-57 Турцией

Приобретение Турцией российских истребителей Су-35 и Су-57 из-за конфликта с США вполне вероятно. Так военный эксперт Вадим Козюлин оценил заявление главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, допустившего возможность подобной покупки. Об этом сообщают «Известия».

Ранее Демир заявил, что Турция может купить российские истребители Су-35 и Су-57 в случае заморозки продажи самолетов F-16 со стороны США. Турецкая сторона планирует приобрести 40 самолетов F-16V Block 70 и 80 комплектов для модернизации самолетов ВВС страны.

«Это вполне вероятно, поскольку с США [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган вступил, можно сказать, в клинч. А он человек, который не отступает», — отметил Козюлин.

Эксперт подчеркнул, что Турция завершила сделку по закупке российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, несмотря на давление со стороны США. Так, турецкая сторона понесла потери после исключения из программы разработки самолета F-35.

По мнению Козюлина, отношения США и Турции будут ухудшаться, что расширит возможности для сотрудничества с Россией. Он отметил, что покупка ЗРК стала первым шагом. Эксперт добавил, что Турция не сможет найти аналоги российского оружия в других странах.

На прошлой неделе в турецкой газете Milliyet рассказали о разработке аналога С-400. Авторы издания предположили, что создание новой системы противовоздушной обороны займет несколько лет.