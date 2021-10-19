Беременная узнала о тайном намерении мачехи отдать ее ребенка клиентам

Пользовательница TikTok рассказала, как узнала о тайном намерении мачехи отдать клиентам на удочерение ее еще не родившуюся дочь.

Пользовательница по имени Дезере Роуз, которая ведет видеоблог с описанием «история о том, как я пережила отношения с нарциссом и восстановила свою личность», рассказала, что как-то, когда она была уже на девятом месяце беременности, она пошла за кренделями в торговый центр. Там к ней подошла женщина, которую она никогда не встречала раньше. Незнакомка, которая представилась как Венди, заявила, что хотя их еще официально не познакомили, у Роуз в животе ее внучка. Пораженная этим заявлением девушка спросила, связана ли Венди с ее возлюбленным Джоном.

Женщина ответила, что она мать человека, который желает усыновить ее ребенка. Роуз подумала, что женщина обозналась, и объяснила, что не планирует отдавать дочь на удочерение. Вскоре стало ясно, что мачеха пользовательницы TikTok, парикмахер Линда Роуз, пообещала клиентке и ее семье, что они смогут забрать себе ребенка ее беременной падчерицы.

Роуз заявила, что она ничего не знала о таких планах мачехи, и подчеркнула, что никогда не говорила ей о том, что хочет отказаться от дочери. «Наоборот, я говорила ей, что не хочу отдавать ее на удочерение», — сказала она.

Роуз подчеркнула, что больше не разговаривает со своей мачехой.

После рождения дочери Венди опять подошла к Роуз. Женщина все еще была уверена, что смотрит на свою внучку.

Ранее сообщалось, что в Китае разыскивают биологических родителей девочки, которую похитили три года назад и продали бездетной семье. Когда выяснилось, что ребенок был похищен, его приемную мать арестовали, хотя ни она, ни ее муж не знали о похищении.