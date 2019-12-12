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Новорожденную девочку похитили и продали бездетной паре

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В Китае разыскивают биологических родителей девочки, которую похитили три года назад и продали бездетной семье. Об этом сообщает Daily Mirror.

В ноябре 2016 года неизвестная женщина предложила бездетной паре из провинции Хэбэй купить ее новорожденного ребенка. Они согласились и заплатили за девочку 70 тысяч юаней (626 тысяч рублей). В течение трех лет семья воспитывала ее как собственную дочь.

Когда выяснилось, что ребенок был похищен, его приемную мать, 32-летнюю Чжан Сюй, арестовали. Хотя ни она, ни ее муж не знали о похищении, их на неопределенный срок лишили права на усыновление, а девочку изъяли и временно передали другой паре.

Семья Сюй надеется, что ребенка еще удастся вернуть. «Мы по-прежнему хотели бы растить ее, как свою собственную, но если ее мать найдется, мы ее отдадим, — говорит свекровь Чжан Сюй. — Но если мать не найдут, мы хотели бы удочерить ее».

По словам заместителя главы бюро гражданской администрации округа Чжан Цзыжань, если биологических родителей не удастся отыскать до конца 2020 года, девочку предложат удочерить ее временным приемным родителям.

Ранее сообщалось, что полиция округа Майами-Дейд в американском штате Флорида разыскивает автора объявления на сайте Craiglist, который собирался продать новорожденного ребенка за 500 долларов (32 тысячи рублей). «Продается новорожденный ребенок за 500 долларов. Ребенку две недели. Он спит, не шумит по ночам. Молочная смесь и одежда — в комплекте. Можем бесплатно дать в придачу четырехлетнюю сестру», — говорилось в объявлении.

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