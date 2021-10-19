Ветераны Афганистана потребовали встречи с Зеленским из-за сокращения соцпомощи

Несколько сотен ветеранов боевых действий в Афганистане пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского и потребовали встречи с ним из-за рассмотрения Верховной Радой нескольких законопроектов, предполагающих сокращение расходов на соцпомощь и медобеспечение для участников конфликта. Видеозапись с акции публикует Telegram-канал PavlovskyNews.

На кадрах видно, как участники митинга держат в руках украинские флаги и транспаранты с требованиями обеспечить бесплатную медицинскую помощь ветеранам боевых действий и их семьям. В это же время офис охраняет незначительное количество силовиков, не позволяющих демонстрантам приблизиться к зданию вплотную. Акция проходит мирно. Сообщений о провокациях, столкновениях или других инцидентах на митинге не поступало.

Отмечается, что вскоре после начала мероприятия на площадь вышел представитель Зеленского и предложил собравшимся посетить оперативно созванный круглый стол для обсуждения требований несогласных. В их число входит отставка руководителей Минсоцполитики, Министерства здравоохранения, Минкультуры и информационной политики, Министерства по делам ветеранов, борьба «с унижением чести и достоинства» участников конфликта, обеспечение ветеранов жильем и другие.

В конце сентября на митинг в центре украинской столицы вышли предприниматели, недовольные планами утвердить изменения в налоговый кодекс, которые усложнят отчетность для малого бизнеса. Украинцы потребовали принять законопроект о ежегодном повышении предельного объема доходов для права пользоваться упрощенной системой налогообложения.