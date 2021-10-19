Duran Duran показали клип с королевой Елизаветой II и Леди Гагой

Британская группа Duran Duran показала юбилейное видео при участии двойников звезд. В клипе, снятом на новый трек Anniversary, появились двойники Елизаветы II, певицы Леди Гаги и актера Дэниела Крейга. Об этом сообщает издание Rolling Stone. Видеозапись на музыкальную композицию появилась в YouTube-канале группы.

Клип на песню, вошедшую в новый альбом Future Past, снят режиссером и художником Элисон Джексон и посвящен теме популярности и славы, с которыми сталкиваются знаменитости. На видеозаписи можно увидеть, как участники Duran Duran вместе со множеством звездных двойников веселятся в замке Бельвуар в Лестершире, Великобритания. Королева Елизавета II играет в покер, американская поп-певица Мадонна и Леди Гага танцуют с бенгальскими огнями, а рэперша Ники Минаж просматривает книги в библиотеке. Также в клипе можно увидеть двойников певца Элтона Джона и британского хип-хоп-музыканта Stormzy.

«Я очень рада, что Duran Duran попросили меня снять музыкальное видео. Я устроила им культовую вечеринку в честь их 40-летия, собрав вместе знаменитостей прошлого и настоящего», — сказала Джексон в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что участники группы Little Big выпустили клип-пародию на трек Everobody группы Backstreet Boys. Музыканты решили сделать кавер из мести к Backstreet Boys: их хит был чересчур популярным в 1990-е.