Little Big выпустили клип с усатой победительницей «Евровидения»

Российская группа Little Big выпустила клип на песню Moustache, в котором снялась победительница музыкального конкурса «Евровидение-2018» Нетта Барзилай. Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива в пятницу, 6 августа.

В клипе показан конкурс красоты усатых женщин. По сюжету Нетта Барзилай и вокалистка Little Big Софья Таюрская, обе с усами, устраивают охоту на усы других участниц конкурса.

3 июля стало известно, что группа Little Big больше не будет работать с танцором Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш. Ранее лидер группы Илья Прусикин, известный под псевдонимом Ильич, сбрил усы.