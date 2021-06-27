Ильич из Little Big сбрил усы и спросил мнения поклонников

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный под псевдонимом Ильич, сбрил усы, показав фото в своем Instagram.

Он прокомментировал фото «когда сильно скучаешь по усам» и спросил мнения поклонников, как ему лучше — с усами или без. Их мнения о новом имидже Прусикина разделились.

Усы за время творчества Little Big стали неотъемлемый частью образа лидера. Певец даже делал шуточную рекламу своих усов, назвав их «совершенством».

Ранее американская марка Crocs выпустила свою фирменную обувь в коллаборации с Little Big. Значки в виде злого и радостного мишки на обуви символизируют татуировку на спине Ильи Прусикина.