Little Big отказались от дальнейшей работы с Пухляшом

Российская рейв-группа Little Big больше не будет работать с танцором Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш. Об этом рассказал вокалист коллектива Антон Лиссов в интервью YouTube-каналу Street Beat TV.

«Димарик хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько проектов, у нас замкнулась "временная петля", он дальше развлекается. Что, его брать дальше на прицеп? У него своя жизнь», — заявил Лиссов. При этом он сказал, что не понимает, почему Красилов отодвинул танцы на второй план и начал заниматься «какой-то рекламой». Он предположил, что, если бы Пухляш продолжил заниматься танцами, «это было бы интереснее».

Дмитрий Красилов стал популярен после премьеры клипа Little Big на трек Uno, с которым группа собиралась ехать на «Евровидение» в 2020 году. В комментариях под роликом танцующего в кадре Дмитрия Красилова наделили прозвищем Пухляш. Позже его фанаты начали требовать, чтобы танцор также отправился на конкурс.

В мае того же года он попал в рейтинг журнала Forbes как один из самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. 25-летний танцор из города Заринск оказался на втором месте в списке в категории «Искусство», набрав 12,1 процента голосов. Лидирующую позицию он уступил актеру Никите Кукушкину, за которого проголосовали 16,6 процента читателей.