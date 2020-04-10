«Пухляш» из клипа Little Big снялся в видео про карантин и станцевал на балконе

Танцор-«пухляш» из клипа Little Big Дмитрий Красилов снялся в видео группы Cream Soda про карантин. Оно опубликовано на YouTube-канале «Чикен Карри».

Музыканты перепели хит «Плачу на техно» коллектива «Хлеб». Они и другие участники ролика станцевали на балконах многоэтажного жилого комплекса. Следуя правилам самоизоляции, они устроили вечеринку, находясь в разных квартирах.

В клипе также можно увидеть участника «Хлеба» Дениса Кукояку, телеведущего Александра Гудкова, появившегося сразу в нескольких образах и участников шоу «Танцы» на ТНТ Никиту Орлова, Александра Перцева и Ульяну Пылаеву.

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