Академик РАН рассказал о переживаниях Ельцина

Академик РАН Чубарьян: Ельцин переживал о том, каким он войдет в историю

Первый президент России Борис Ельцин переживал о том, каким он войдет в историю. Об этом рассказал

историк, научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян, пишет РИА Новости.

По словам историка, на встрече с первым российским президентом исследователи договорились, что будут представляться названиями своих институтов, так как Ельцин не запомнит их фамилии. Когда очередь дошла до Чубарьяна, он подал ему руку и представился «Институтом истории».

«Как вы думаете, история меня оправдает?» — спросил ученого Ельцин.

Как отметил академик, супруга первого президента России расплакалась, когда услышала эту историю.

Ранее фотограф Юрий Феклистов и режиссер-документалист Виталий Манский, находившиеся с Ельциным в день выборов президента России 26 марта 2000 года, описали эмоции политика перед первой победой Владимира Путина. По его словам, в успехе действующего главы государства никто не сомневался.

Борис Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года первый президент объявил об отставке и назначил исполняющим обязанности главы государства тогдашнего премьер-министра, экс-директора ФСБ Владимира Путина.