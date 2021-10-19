Вся территория Южной Осетии осталась без электричества

Подача электроэнергии полностью прекращена на территории Южной Осетии. В настоящее время причины устанавливаются, сообщил заместитель главы МЧС республики Ацамаз Бестауты, пишет ТАСС.

«Нет света по всей республике», — рассказал Бестауты. Он предположил, что могут быть повреждены линии электропередачи. В этом случае, добавил Бестауты, неполадки в ближайшее время ликвидируют, а также отметил, что погода в республике нормальная, снега нет.

В Югоосетинском ГУП «Энергоресурс» объяснили, что проблема возникла на территории Северной Осетии, откуда и осуществляется подача электроэнергии. В текущий момент там работают специалисты, но прогноза по времени решения проблемы пока нет.

Аварии на ЛЭП происходят в регионе регулярно. Южная Осетия получает российскую электроэнергию из Северной Осетии через Рукский перевал по единственной линии электропередачи «Зарамаг — Северный портал — Дзау». К концу года планируется запустить резервную ЛЭП, которая решит проблему энергообеспечения Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что почти во всех регионах Таджикистана начались массовые перебои с подачей электроэнергии, жители стали закупать свечи, уголь, дрова и газовые баллоны. Как утверждают в пресс-службе государственной энергетической компании «Барки точик», перебои связаны с проведением плановых работ перед зимним периодом.