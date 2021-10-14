В Таджикистане начались сильнейшие перебои с подачей электричества

Почти во всех регионах Таджикистана начались массовые перебои с подачей электроэнергии, жители стали закупать свечи, уголь, дрова и газовые баллоны. Об этом сообщает портал «Азия-плюс».

По данным портала, электричество в домах и муниципальных учреждениях отключают с 8:00 до 17:00-18:00. Как утверждают в пресс-службе государственной энергетической компании «Барки точик», перебои связаны с проведением плановых работ перед зимним периодом. При этом остается неясным, почему такие меры не были приняты летом, когда температура воздуха даже в горных регионах страны остается высокой.

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Журналисты предположили, что сильнейшие перебои могут быть связаны с введением неофициального лимита на расход электричества. Последний раз такие меры вводились в январе текущего года для сельской местности.

«В связи с отключениями на рынке вырос спрос на свечи, уголь, дрова и спички. Пока цены на них не повысились, но чувствуется нехватка этих товаров», — говорится в сообщении портала.

Ранее стало известно, что США подарили медицинским учреждениям Таджикистана более 300 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer и восемь специальных морозильных камер для ее хранения. Эта партия стала дополнением к отправке 1,5 миллиона доз Moderna и 460 тысячам доз AstraZeneca через международный механизм COVAX.