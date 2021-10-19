ЕСПЧ обязал Россию выплатить борцу с «кадыровской диктатурой» 26 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу о похищении 19-летнего модератора чата Telegram-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева, называвшего себя борцом с «кадыровской диктатурой», и обязал правительство России выплатить потерпевшим компенсацию в размере 26 тысяч евро (более 2,1 миллиона рублей). Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Суд решил, что российские власти нарушили статьи 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Запрет пыток» и «Право на свободу и личную неприкосновенность»).

В постановлении говорится, что 6 сентября 2020 года группа людей в форме чеченской полиции ворвалась в гостиницу в Геленджике, где находился Тепсуркаев, схватила его под руку и вышла на улицу. Когда охранник отеля спросил, зачем и куда мужчины ведут постояльца, один из них применил к нему физическую силу, а другой показал служебное удостоверение. Затем модератора 1ADAT посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

ЕСПЧ посчитал доказанным, что к похищению Тепсуркаева причастны силовики, а для задержания не было юридических оснований. Расследование похищения и жестокого обращения с блогером продолжается, его местонахождение до сих пор неизвестно.

В начале сентября 2020 года в интернете появилось видео, на котором запечатлены истязания Тепсуркаева и пытки бутылкой. В том же ролике он извиняется, утверждая, что наказывает себя за свою деятельность, и передает эстафету администраторам канала. «Комитет против пыток» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) заявлял о доказательствах причастности к содеянному правоохранительных органов Чечни.

Позже «Новая газета» писала о доказательствах того, что Тепсуркаева похитили жители Чечни. По информации издания, молодой человек находился на базе СОБР «Терек» в Грозном. Позднее отец Тепсуркаева записал два видео, в которых заявил, что несколько лет назад отрекся от сына из-за непослушания и не имеет претензий к властям республики.