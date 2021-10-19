Зритель погиб на концерте американской рок-группы

SFC: один человек погиб, двое пострадали при падении с высоты на концерте рок-группы Phish

Один человек погиб, еще двое пострадали на концерте американской рок-группы Phish в Сан-Франциско. Предположительно, мужчина упал с верхнего уровня стадиона, где проходило мероприятие. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle со ссылкой на городскую полицию.

По данным издания, около 21​​​.00 воскресенья, 17 октября, (07.00 понедельника, 18 октября, мск) полиция обнаружила мужчину с тяжелыми травмами, полученного, по предварительным данным, в результате падения с высоты. Прибывшие на место врачи спасти мужчину не успели. Как рассказали очевидцы газете Mercury News, по счастливой случайности он не задел других зрителей, хотя весь ряд был заполнен.

Спустя 45 минут офицерам сообщили о еще одном инциденте на этом же концерте. Мужчина пострадал при падении с высоты, упав при этом, на другого человека. Их доставили в больницу с легкими травмами.

При этом сообщается, что сами исполнители о случившемся не знали вплоть до окончания концерта.

В сентябре 2020 года на концерте российской певицы Земфиры мужчина умер от остановки сердца. Посетителя концерта вынесли из толпы без сознания. Дежурные врачи пытались привести его в чувство, пока к месту проведения концерта подъезжала бригада скорой помощи. В машине скорой помощи мужчина скончался.