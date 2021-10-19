Блогерша раскрыла главную ошибку при мытье полов

Женщина раскрыла главную ошибку, которую люди регулярно допускают при мытье полов, и удивила пользователей сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша Таня (Tanya) регулярно делится в соцсети эффективными лайфхаками для уборки дома. На одном из последних видео она показала простой прием, который ускоряет процесс очищения пола от грязи и сохраняет чистоту воды.

Так, героиня материала показала комплект для мытья полов, который состоит из широкого ведра с отсеком для отжима и швабры. В первую очередь она поместила в эту конструкцию дополнительное узкое ведро, в котором развела кипятком моющее средство. Затем блогерша наглядно показала, что за счет создания дополнительного отсека во время отжима тряпки грязная вода не попадает в чистый мыльный раствор. В конце уборки женщина вынула узкое ведро и опустошила широкую емкость от помутневшей воды.

«Таким образом для мытья полов вы используете только чистую воду. Разве этот метод не потрясающий?» — подписала она пост, который стал вирусным и набрал больше 16 тысяч лайков.

Подписчики Тани оценили предложенный метод в комментариях. «Почему я не догадалась об этом раньше?», «Ты могла бы заработать на этом лайфхаке целое состояние. Тысячи людей будут следовать твоему совету. Я точно попробую», «Мой мозг только что взорвался», — высказывались они.

В августе женщины раскрыли методы избавления ковров от неприятного запаха и способы их чистки. Одна пользовательница соцсети обратилась к другим юзерам за советом по удалению пятен со своего напольного покрытия. В ответ женщине порекомендовали использовать пищевую соду, так как она естественным образом нейтрализует запахи.