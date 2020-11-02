Носки для мытья пола вызвали споры в сети

Австралийский бренд представил носки, предназначенные для мытья пола, и вызвал волну споров в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

В ассортименте марки Catch Australia появилась обувь, выполненная в виде тряпки для мытья различных поверхностей: к ее подошве пришиты щетинки из микрофибры, которые удаляют пятна с пола во время ходьбы. Необычные носки представлены в четырех цветах: оранжевом, зеленом, голубом и розовом. Их стоимость составляет почти семь долларов (563 рубля).

Одна из покупательниц Catch Australia опубликовала пост в соцсетях, в котором рассказала о преимуществах упомянутого приспособления. По ее словам, во время мытья полов шваброй она также надевает данные носки, чтобы не оставлять следы от ног, а после уборки очищает их в стиральной машине. Другая юзерша согласилась с мнением женщины и подчеркнула, что использует обувь с щетинками вместо домашних тапок.

Однако некоторые пользователи подвергли товар Catch Australia критике и посчитали его странным. «Теперь я видела все», «Мы и так странные, зачем только подтверждать это вот такими носками?», «Я мою полы горячей водой. Моя ноги попросту получат ожоги в этой тряпке. Глупость», — высказались комментаторы.

Ранее в ноябре стилистка показала дешевый и действенный способ очистить белую обувь. По словам блогерши Тины Абейсекары, для мытья белых кроссовок она покупает очищающую губку бренда Chux за четыре доллара (322 рубля).