В Швеции объяснили энергокризис в Европе «влиянием» «Газпрома»

Шведский депутат Ханс Валльмарк считает, что рекордный рост цены на газ в Европе связан в том числе с «влиянием», которое «Газпром» якобы оказывает на энергетический рынок. Об этом пишет RT со ссылкой на его обращение к министру энергетики и информационных технологий страны Андерсу Игеману.

Он отметил, что ЕС все чаще выступает «против хаоса на рынке», который возникает, когда один и тот же поставщик контролирует саму добычу газа, сеть трубопроводов, а также запасы топлива. Из-за этого происходит кризис на рынке, уверен он.

«Это обстоятельство может быть использовано в различных целях, включая оказание влияния на рынок. Типичный пример — это "Газпром"» — объяснил Валльмарк. Он призвал шведские власти принять меры, чтобы ограничить влияние российской компании.

Ранее гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон обвинил «Газпром» в том, что компания шантажирует Европу. Он отметил, что объемы недопоставленного в страны Евросоюза газа могут превысить пять миллиардов кубометров к концу отопительного сезона 2021–2022 годов, если «Газпром» не забронирует дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС).