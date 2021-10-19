На Украине рассказали о «троянском коне» для «Северного потока-2»

Участие «Нафтогаза» в сертификации газопровода «Северный поток-2» не помешает этому процессу, заявила экс-обмудсмен Украины, бывший представитель Киева в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Валерия Лутковская в эфире телеканала «Украина 24».

«Речь идет о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как "троянский конь", оттуда помешать этой сертификации», — сказала она.

По словам Лутковской, у страны огромные проблемы с запасами угля, а на некоторых ТЭЦ его запасов хватит всего на несколько недель. Она добавила, что участие «Нафтогаза» в сертификации «Северного потока-2» не повлияет на данный процесс. «А у всех других [участников сертификации] за спинами находятся граждане их стран. И они понимают, что благодаря "Северному потоку-2" будут получать газ дешевле <...> Сможет их убедить "Нафтогаз"? Я сомневаюсь», — подчеркнула она.

18 октября оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что первая нитка газопровода «Северный поток-2» заполнена техническим газом, пусконаладочные работы на второй продолжаются. Укладка первой нитки «Северного потока-2» завершилась в июне, второй — в сентябре. «Газпром» заявлял о планах начать поставки до конца 2021 года.

