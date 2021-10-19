Битмейкера из Красноярска номинировали на премию «Грэмми»

Битмейкера из Красноярска Ивана Гурина номинировали на премию «Грэмми» за трек Fit Club

Жителя Красноярска, битмейекера Ивана Гурина номинировали на премию «Грэмми» за трек Fit Club. Об этом музыкант написал в своем Twitter-аккаунте.

Гурин стал кандидатом на получение номинации Best Rap Performance. «Очень надеюсь, что хотя бы в следующий этап трек пройдет. Как я понимаю, все, кто над треком работал, автоматически получают такой же статус, какой получает артист», — отметил музыкант.

Над треком Гурин работал вместе со своим коллегой Антоном.

Ранее стало известно, что снятый в Карелии фильм «Купе №6» финского режиссера Юхо Куосманеном (Juho Kuosmanen) попал в список претендентов на премию американской киноакадемии «Оскар». Картину, созданную при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, номинировали на звание «Лучший фильм на иностранном языке».