Голливудский актер обругал Гарри Стайлса за фото в платье на обложке Vogue

Голливудский актер Билли Портер негативно высказался по поводу обложки журнала Vogue с участием британского певца и актера Гарри Стайлса. Интервью с ним публикует Sunday Times.

Известно, что поп-исполнитель снялся для Vogue в платье люксового бренда Gucci, став первым мужчиной в традиционно женской одежде на обложке модного издания. Тогда читатели, придерживающиеся консервативных взглядов, осудили знаменитость в многочисленных постах в соцсетях.

52-летний Портер, который регулярно появляется на публике в платьях и юбках, также обругал фотографию Стайлса. По мнению артиста, британский певец — неподходящая фигура для представления гендернофлюидного стиля одежды (образы, в которых используются одновременно элементы как мужской, так и женской одежды — прим. «Ленты.ру»).

«Я завел разговор про небинарную моду, но Vogue все же поместил Гарри Стайлса, белого мужчину-натурала, в платье на свою обложку, — высказался актер. — Я не хочу никого ущемлять, но именно его вы используете для представления этой темы? Ему все равно, он просто делает это, потому что так нужно. Для меня же это жизненная политика, я боролся за это всю жизнь».

Кроме того, Портер добавил, что был первым мужчиной, который вышел в свет в платье. Известно, что он посетил премию «Оскар» в 2019 году в платье-смокинге дизайнера Кристиана Сириано (Christian Siriano). «Я изменил всю игру (...) Я был первым, кто это сделал, и теперь все это делают», — заключил он.

В декабре 2019 года Гарри Стайлс сфотографировался в необычном образе для журнала Guardian Weekend. Музыканта запечатлели в светлой блузке с объемными рюшами, поверх которой он надел темный длинный сарафан. Его образ дополнили несколько колец.

Билли Портер — первый чернокожий гей, ставший лауреатом премии «Эмми» в категории «Лучший актер». Он получил статуэтку за одну из главных ролей в сериале «Поза» в 2019-м. Шоу рассказывает о жизни группы нью-йоркских артистов-транссексуалов на фоне разгорающейся в США эпидемии СПИДа.

