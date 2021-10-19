Анна Нетребко отменила несколько концертов из-за срочной операции

Оперная певица, народная артистка РоссииАнна Нетребко отменила выступления в опере «Набукко» в Венской государственной опере из-за необходимости проведения срочной операции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венской оперы.

Отмечается, что у Нетребко обострилась проблема в правом плече. Из-за этого ей пришлось перенести запланированную операцию, а также отменить несколько концертов

«К сожалению, я вынуждена отменить мои выступления в "Набукко" в Венской государственной опере. Я много месяцев страдаю от изнурительной боли в плече, и мой доктор посоветовал мне срочно сделать операцию, а затем немедленно начать физическую реабилитацию, чтобы решить эту проблему», — подчеркивается в распространенном заявлении певицы.

Нетребко добавила, что с нетерпением ждет возможности снова выступить перед аудиторией Вены.

В 2020 году оперная певица оказалась в больнице с коронавирусом. Она рассказала, что изолировалась при первых симптомах заболевания, хотя тесты показывали отрицательный результат.

Ранее Нетребко рассказала о вещих снах про пандемию. Певица призналась, что видела огромное количество видений о болезнях, катастрофах и изменениях мира.