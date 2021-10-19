Норвежец пожаловался на дискриминацию из-за «русской» фамилии

58-летний житель пригорода Осло Терье Степашко рассказал о дискриминации, с которой он столкнулся из-за своей «русской» фамилии. О трудностях жизни норвежец рассказал в материале для издания NRK.

По словам Степашко, норвежское общество принижает собственных граждан, придавая значение происхождению фамилии. Так, публицист вспомнил случай, когда его сына вызывали в отдел кадров, чтобы проверить, есть ли у него разрешение на работу. В резюме приходится писать норвежскую фамилию матери, добавил он.

Сам Степашко утверждает, что фамилия досталась ему в конце 19 века от прадеда, и она сто процентов норвежская, ведь она «живет» в его стране уже несколько поколений. «Если спросите меня, она из Эйдсволла. Мои четверо детей — тоже Степашко, но с годами фамилия превращается в слабый отголосок прошлого», — заключил мужчина.

Ранее русскоязычная диаспора в Испании возмутилась социальной рекламой против проституции, размещенной в разных регионах страны в виде баннеров, на которых изображено «меню» с ценами на девушек с русскими именами. Надпись гласит «Меню дня. Особое блюдо: русская девственница плюс кокаин — 50 евро». Затем следует перечисление «вариантов» так называемого основного блюда, под которым расположено несколько русских женских имен с указанием возраста — от 17 до 35 лет.