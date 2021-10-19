Украинских пенсионеров призвали готовиться к худшему

Украинская экономика фактически работает «в минус», наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будет, заявил в эфире телеканала «Наш» политолог Андрей Ермолаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт призвал пенсионеров готовиться к худшему. По его словам, экономика Украины «хронически убыточна». «Мы балансируем постоянно за счет займов, каких-то внутренних перекредитований, пирамид ОВГЗ, а экономит на чем бюджет? На пенсиях», — сказал он.

Ранее Ермолаев заявил, что Украину ждут внутренние конфликты, что приведет к полному разорению через три года. По его словам, сейчас перед украинскими властями стоит вопрос геополитической ответственности.