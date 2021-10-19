Французские истребители Rafale разобрали на запчасти

Часть самолетов воздушно-космических сил (ВКС) Франции не может летать. 14 истребителей Dassault Rafale разобрали на запчасти. Об этом министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила на слушаниях в Сенате Национального собрания Франции 6 октября, сообщает Zone Militaire.

По словам Парли, на 1 июля 2020 года французские ВКС располагали парком в 102 самолета Rafale, но часть машин не могла выполнять задачи. Так, 14 самолетов превратили в доноров запчастей, что сделало их полностью непригодными к полетам.

Издание отмечает, что к этому мог привести Закон о военном планировании. После ряда неудач компании Dassault Aircraft вооруженные силы Франции выкупили партию самолетов без комплекта запасных частей.

Парли отметила, что разобранные самолеты вернут в строй с привлечением средств от продажи подержанных Rafale Греции. Так, до 2022 года Греция получит 12 самолетов из наличия ВКС Франции.

В сентябре авторы южноафриканского издания Ultimate Defence сравнили Rafale с российским истребителем Су-35. По их мнению, радиолокационная станция российского самолета позволит обнаружить Rafale на расстоянии около 270 километров.

В августе польский портал сообщил о применении Су-35 и Rafale на учениях в Египте. В ходе учебного боя бортовой комплекс радиоэлектронной борьбы Rafale вывел из строя вооружение Су-35. После этого французский самолет обнаружил Су-35 и отработал атаку.