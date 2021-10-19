В российском городе мешки с мусором перевязали георгиевской лентой

Неизвестные перевязали мешки с мусором георгиевскими лентами на одном из предприятий, находящихся на улице Петра Сухова в Горно-Алтайске и выбросили на свалку, фотографии с места опубликовала горожанка Галина Кулнева в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, россияне сами уничтожают свою честь и гордость. «Ребят, нам не нужны войны и экспансии», — добавила автор. Она отметила, что это ремонт в здании, где находится «Релакс». В комментарии пользователь уточнил, что снимки сделаны у здания бывшего совхоза Подгорный. Жители города раскритиковали рабочих, которые могли перевязать мешки георгиевской лентой. Они предложили выслать ленты хозяину предприятия.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Республике Алтай, начата доследственная проверка по факту осквернения символа Победы.

Согласно российскому законодательству, осквернение символов воинской славы попадает под уголовную статью о реабилитации нацизма. Нарушители должны будут заплатить штраф до трех миллионов рублей. Им также могут назначить исправительные или принудительные работы.

Ранее группа подростков затушила Вечный огонь в парке Победы в Тольятти. Инцидент произошел вечером 20 марта. Горение Вечного огня городские службы восстановили утром 21 марта.

