Цены на газ в Европе снизились из-за ветра

Теплая и ветреная погода, которую синоптики прогнозируют в Европе, немного ослабила энергетический кризис в регионе. Цены на газ снижались на торгах во вторник, 19 октября, до 1027 долларов за тысячу кубометров. Как отмечает Bloomberg, погодные условия окажутся на руку Германии и Великобритании.

Согласно прогнозу метеорологической компании The Weather, температура на северо-западе Европы будет значительно выше сезонных норм вплоть до 21 октября, а до конца ноября она будет выше или на уровне нормы. Такие погодные условия в начале отопительного сезона позволят компенсировать снижение поставок газа из России и рост спроса на энергоносители в Азии. По прогнозу инвестиционного банка JP Morgan Chase & Co, с каждым сравнительно теплым месяцем потребление газа будет сокращаться, что позволит значительно отыграть скачок цен на ископаемое топливо. В Великобритании прогнозируемый спрос на газ по состоянию на 19 октября ниже среднего пятилетнего уровня.

А доля газа в генерации электроэнергии составляет 39 процента, согласно данным National Grid. На ветряных станциях в стране вырабатывается почти треть всей электроэнергии. По прогнозам Bloomberg Models, 21 октября с помощью ветра в Соединенном Королевстве получат более 17 гигаватт, в Германии — свыше 52 гигаватт.

Стоимость ископаемого топлива поднялась в понедельник, 18 октября, выше 1300 долларов за тысячу кубометров после того, как «Газпром» отказался выкупать дополнительные мощности в украинской газотранспортной системе. Через газопровод «Ямал-Европа» также не будет прокачиваться больше газа. Таким образом сообщения о срыве увeличения поставок топлива привели к его подорожанию на 30 процентов, поскольку в начале торгов стоимость энергоносителя опустилась ниже тысячи долларов за тысячу кубометров.