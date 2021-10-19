Правительство поддержало яхтинг в России

Правительство утвердило концепцию Ростуризма по развитию яхтенного туризма до 2030 года

Правительство утвердило «Концепцию развития яхтенного туризма в РФ на период до 2030 года», подготовленную Ростуризмом. Об этом сообщается на сайте Федерального агенства по туризму.

Согласно новой концепции, поддержанной кабмином, в России создадут разветвленные сети многофункциональных круглогодичных комплексов с гостиницами, зонами отдыха, спа-комплексами, ресторанами, музеями, сувенирными лавками и прогулочными зонами. Расширение инфраструктуры яхтинга создаст новые рабочие места, а также станет привлекательным для увлекающихся яхтингом иностранных туристов.

«В странах с развитой яхтенной инфраструктурой этот вид туризма составляет до четверти доходов индустрии гостеприимства. В России, несмотря на большое количество озер, рек и морей яхтенный туризм пока не развит в достаточной степени. Реальный спрос значительно превосходит предложение», — заявили в Ростуризме.

В Ростуризме отметили, что яхтинг является одним из самых прибыльных и востребованных видов туризма в мире.