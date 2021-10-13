В Ростуризме пообещали уберечь россиян от незаконных действий в отелях Турции

Глава Ростуризма Догузова: отели в Турции не будут взимать деньги с россиян на карантине

В Ростуризме пообещали уберечь россиян от незаконных действий со стороны турецких отелей — оказалось, что многие гостиницы берут с постояльцев дополнительную оплату за нахождение на изоляции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава профильного ведомства Зарина Догузова обратилась к министру туризма республики Мехмету Эрсою с просьбой усилить контроль за незаконным взиманием денег сотрудниками отелей с россиян, которые вынуждены находиться в гостиницах во время изоляции. Эрсой заявил, что власти будут пресекать подобные действия.

Также Догузова посоветовала туристам, оказавшимся в такой ситуации, обращаться в Генконсульство России в Анталье или писать ей напрямую в социальных сетях.

Ранее в октябре руководитель Ростуризма заявила, что Турция пообещала усилить меры обеспечения безопасности российских туристов на курортах. Речь шла об усилении контроля за безопасностью россиян на транспорте, в частности в туристических автобусах. Также турецкие власти проверят качество работы спасателей в зоне бассейнов и обеспечить дополнительные знаки навигации в отелях.