Россиян стали массово задерживать в аэропортах Египта из-за одного действия

Российских туристов стали массово задерживать в аэропортах Египта при попытке вывезти из страны запрещенные предметы. Такая информация появилась в официальном Facebook-аккаунте консульского департамента МИД России.

Сообщается, что в последнее время участились случаи, связанные с ввозом и вывозом запрещенных предметов, в том числе гильз и патронов.

В ведомстве подчеркнули, что до серьезных последствий для путешественников не доходит только благодаря оперативному вмешательству российских дипломатов — сейчас местные власти ограничиваются депортацией нарушителей. Однако, согласно египетскому законодательству, подобные действия могут привезти не только к взысканию крупного штрафа, но и к лишению свободы.

«Настоятельно рекомендуем ответственно подходить к формированию своего багажа и заранее ознакомиться с информацией об основных правилах таможенного контроля в Египте», — отметили в МИД и добавили, что справочная информация размещена на сайте Генерального консульства Российской Федерации в Хургаде.

Ранее в сентябре в аэропорту Волгограда полиция задержала россиянина, который попытался незаконно провезти чемодан, полный черной икры. 40-летний мужчина прилетел из Москвы с целью незаконного сбыта — в ходе досмотра оперативники нашли 15 литров продукции, расфасованной по контейнерам. По словам специалистов-ихтиологов, это икра амурского осетра, который является особо ценным видом, занесенным в Красную книгу.