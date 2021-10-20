Раскрыта причина теракта в Сирии

Взрыв автобуса с военнослужащими в Дамаске, произошедший утром сегодня, 20 октября, направлен против официальных властей Сирии, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт выразил уверенность, что причину теракта необходимо искать в политической плоскости.

«На Ближнем Востоке бывают и столкновения коммерческого характера. Однако здесь взорвали не магазинчик, не хлебопекарню. Взорвали военных», — подчеркивает Чупрыгин. По словам востоковеда, подобные теракты всегда направлены против политических властей и являются ударом по ним. В данном случае речь идет о президенте Сирии Башаре Асаде.

Утром 20 октября в столице Сирии произошел теракт. Возле моста Раис взорвался автобус с военнослужащими правительственной армии. Взрыв устроили с помощью самодельных взрывных устройств, заложенных в автобус заранее. По предварительным данным, погибли 14 человек.