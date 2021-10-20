В Кремле объяснили необходимость переговоров с талибами

Песков: переговоры с талибами в Москве необходимы для понимания ситуации в Афганистане

Переговоры с представителями радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) в московском формате необходимы для лучшего понимания ситуации в Афганистане. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Песков также уточнил, что де-юре Россия, как и другие мировые державы, не признала талибов, однако де-факто они являются руководством в Афганистане. Ситуация в стране, по его словам, «имеет чрезвычайно важное значение» для Москвы и ее союзников.

«Прямые контакты направлены на то, чтобы лучше понять, что происходит в этом государстве, каковы их [талибов] намерения, планы на долгосрочную и среднесрочную перспективу», — объяснил ситуацию официальный представитель Кремля.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 20 октября, провел встречу с делегацией радикального движения «Талибан» в Москве.

Заседание московского формата по Афганистану пройдет в российской столице 20 октября. В многосторонних консультациях примут участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи. Сообщалось, что члены террористической организации намерены просить экономической и политической поддержки для Афганистана.