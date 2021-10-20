Военную базу в США закрыли из-за угрозы взрыва

Военную базу в американском штате Мэриленд закрыли из-за угрозы взрыва. Об этом военные сообщили в Twitter.

По словам военных, к ним поступил анонимный звонок с предупреждением. Они добавили, что весь персонал базы должен укрыться на местах.

«Примерно в 8:45 на объект поступил телефонный звонок от анонимного источника, который сообщил, что в здании 10 или рядом с ним есть бомба. Сотрудники службы безопасности отреагировали на происшествие», — написали военные.

Ранее в США задержали мужчину, из-за которого была объявлена тревога на американской военной базе под Вашингтоном. «Угроза присутствия вооруженного лица на Объединенной базе Анакостиа-Боллинг снята», — говорится в сообщении пресс-службы военного объекта.