Путин назвал дату подписания документа о нерабочих днях

Путин заявил, что 20 октября подпишет документ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Документ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября будет подписан в среду, 20 октября. Такую дату назвал президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства, главу государства цитирует ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что подпишет документы по итогам совещания с правительством.

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.

Глава государства отметил, что в случае необходимости режим нерабочих дней можно будет продлить и после 7 ноября. Он призвал сохранить заработную плату и подчеркнул, что правительству следует поддержать бизнес в связи с вводимыми ограничениями.