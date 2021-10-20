В российском городе массово уволились начальники полиции

В Екатеринбурге свои посты покинули сразу четыре начальника полиции

В Екатеринбурге на пенсию ушли начальники четырех отделов МВД. О массовом увольнении полицейских E1.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

По собственному желанию со своих постов ушли глава 4, 10, 12 и 14 отделов. По словам источника издания, все уволившиеся могли бы продолжить работу, но стаж позволил им выйти на пенсию.

Как объяснил собеседник издания, массовые увольнение происходят во всей области. Это, полагает источник, закономерная реакция на сегодняшние условия в полиции. В Екатеринбурге за зарплату в 50–70 тысяч рублей бывшие полицейские смогут найти «работу без лишней нервотрепки».

Ранее сообщалось, что после совещания с главой СКР Александром Бастрыкиным 26-летнего следователя, которого публично раскритиковали, увезла скорая. На онлайн-приеме граждан Бастрыкину на него пожаловалась пенсионерка из Санкт-Петербурга. Ее сын скончался от отравления угарным газом из-за неисправной трубы в доме, но пожилая женщина не поверила выводу следствия — она уверена, что молодого человека отравила невестка.

Согласно официальной информации, назначена служебная проверка центрального аппарата СКР. По ее итогам будет рассмотрен вопрос об увольнении следователя.