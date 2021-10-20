В МВД прокомментировали массовый уход начальников отделов в Екатеринбурге

Четыре начальника отделов полиции Екатеринбурга ушли в отставку по собственному желанию. Об этом «Ленте.ру» заявил глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, заявления об увольнении из системы МВД написаны ими добровольно. Он отметил, что все они достойные люди и уходят на заслуженный отдых.

«Все они уходят на гражданку по собственному желанию, без какого-либо криминала. Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас», — заявил Горелых. Он пожелал увольняющимся найти себя на новом поприще, где их богатый опыт безусловно пригодится.

Ранее 20 октября стало известно, что в Екатеринбурге на пенсию ушли начальники четырех отделов МВД. Массовые увольнение происходят во всей области. Источник указал, что это закономерная реакция на нынешние условия в полиции.