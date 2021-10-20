Чересчур короткий топ Эммы Уотсон на деловой встрече вызвал споры в сети

Эмма Уотсон пришла на интервью с политиком и экологом Элом Гором в коротком топе

Британская актриса Эмма Уотсон пришла на деловую встречу в чересчур коротком топе и вызвала споры в сети своим нарядом. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Известно, что 31-летняя звезда «Гарри Поттера» взяла интервью у политика и эколога Эла Гора (Al Gore) об изменении климата. Она появилась на встрече в бежевом костюме с принтом в виде зеленых растений. Наряд состоит из двух частей: короткого топа, из под которого виден черный бюстгальтер, и юбки-трапеции длины миди. Образ Уотсон дополнила золотистая заколка в виде птиц, которую она прикрепила на волосы.

Публикация набрала больше 980 тысяч лайков. Поклонники актрисы принялись обсуждать ее наряд в комментариях. Одни посчитали неподходящей для такого события одежду знаменитости. «Такое впечатление, что ткани не хватило», «Твой черный бюстгальтер бросается в глаза, пожалуйста, прикрой его. На тебя смотрит множество людей, дорогая», «Где остальная часть топа?», «Образ милый, но недопустимый для такого мероприятия. Я не могу представить себя в таком наряде на деловой встрече», — негодовали они.

Другие, напротив, оценили наряд Уотсон. «Как ей удается хорошо выглядеть в любой одежде?», «Ты прекрасна!», «Отличный образ», «Сногсшибательна, мне безумно нравится этот костюм», «Эмма просто очаровательна», — восхищались фанаты.

Ранее в октябре Эмма Уотсон посетила ковровую дорожку впервые за два года и подверглась критике. Папарацци запечатлели актрису на премии Earthshot Prize 2021 в брюках-клеш черного цвета и длинном кружевном белом топе с открытой спиной, который был сшит из десяти свадебных платьев.