Эмма Уотсон посетила ковровую дорожку впервые за два года и подверглась критике

Британская актриса Эмма Уотсон посетила премию Earthshot Prize 2021, состоявшуюся в Лондоне, и подверглась критике в сети со стороны поклонников. Соответствующие комментарии опубликованы в Twitter.

31-летняя звезда «Гарри Поттера» впервые за два года появилась на ковровой дорожке на мероприятии, во время которого участников наградили за лучшие экологические проекты. Папарацци запечатлели актрису в брюках-клеш черного цвета и длинном кружевном белом топе с открытой спиной, который был сшит из десяти свадебных платьев.

Известно, что дизайнером одежды выступил британский дизайнер Харрис Рид (Harris Reed). Отмечается, что старые подвенечные наряды предоставили модельеру сотрудники благотворительной организации Oxfam. Образ Уотсон дополнили украшения: серьги, кольца и браслеты из совместной коллаборации Harris Reed x Missoma.

Пользователи сети обругали наряд актрисы, о чем принялись писать в многочисленных постах в социальных сетях. «Что это за треш на Эмме Уотсон?», «Мне абсолютно не нравится ее одежда, очень странный модный выбор», «Выглядит очень странно», «10 платьев испортили ради одного топа для Уотсон — очень экологично», «Серьезно, что за ерунда на ней?» — высказывались юзеры.

В феврале сообщалось, что Эмма Уотсон отказалась от работы в кино ради своего возлюбленного Лео Александра Робинтона. Близкие к девушке источники заявили, что она решила сделать перерыв в карьере, чтобы проводить больше времени с бойфрендом, с которым она встречается последние 18 месяцев.