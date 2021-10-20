Раскрыта новая игра от создателей S.T.A.L.K.E.R.

Студия GSC Game World, создавшая серии S.T.A.L.K.E.R. и «Козаки», начала работу над новым тайтлом. Об этом сообщает издание DTF.

Журналисты обратили внимание на профиль LinkedIn главы украинской студии Евгения Григоровича. В нем указано, что помимо S.T.A.L.K.E.R. 2 компания ведет работу над новым тайтлом (Unannounced Title). В профиле сообщается, что разработка игры идет параллельно с новой частью S.T.A.L.K.E.R.

При этом Григорович не раскрывает название проекта и сроков выхода. Руководитель GSC Game World также не дает комментариев о новой игре.

Основанная в 1995 году студия GSC Game World занимается созданием игр. Самыми знаменитыми сериями компании являются линейки стратегий в реальном времени «Казаки» и шутеров от первого лица S.T.A.L.K.E.R.

В начале октября представители студии подтвердили, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 появится возможность скрытного прохождения. Релиз игры намечен на 28 апреля 2022 года, тайтл выйдет на ПК и окажется временным эксклюзивом Xbox и подписки Game Pass.