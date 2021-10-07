Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2

В новой игре серии S.T.A.L.K.E.R. появится возможность скрытного прохождения. Об этом сообщает издание The Gamer.

Журналисты ссылаются на сообщение от разработчика тайтла под ником McCulkin, опубликованное на официальном Discord-канале проекта. По словам представителя студии GSC Game World, игроку не обязательно будет убивать всех врагов во время прохождения, так как в игре предусмотрены стелс-миссии. «Зона не любит шум, поэтому в игре важна механика скрытности», — отметил McCulkin.

По словам авторов, раскрытые подробности игры означают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 скрытному прохождению будет уделено повышенное внимание. Специалисты отметили, что возможность скрытного прохождения присутствует и в ранних играх серии, однако этому мешают «неуклюжесть игрового процесса и непредсказуемый искусственный интеллект».

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 28 апреля 2022 года. Тайтл появится на ПК, также он окажется временным эксклюзивом для Xbox Series X/S и будет с первого дня доступен в подписке Game Pass.

В конце августа разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 заявили, что игра создана на движке Unreal Engine 5. Все ранние части серии S.T.A.L.K.E.R. — «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо» — были построены на базе собственного движка GSC Game World под названием X-Ray.