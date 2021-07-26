Разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 обвинили в неуважении к украинским игрокам

Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 проявляют неуважение к украинской аудитории. С таким обвинением выступил журналист Сергей Коршунов в статье для агентства УНИАН.

В частности, он вспомнил трейлер, опубликованный в июне 2021 года. Тогда на международной выставке вышел полноценный видеоролик на русском языке. Коршунов напомнил об обострении обстановки на границе двух стран, в связи с чем иронично отметил, что время для презентации трейлера не на родном языке не самое удачное. По его мнению, из-за такого отношения разработчиков ситуация выглядит так, словно они «добровольно позволяют присвоить свои достижения кому-то еще».

Затронул журналист и вопрос локализации игры. По его словам, украинская озвучка выглядит «как кость, брошенная игрокам» во избежание скандала.

Коршунов также выразил недовольство тем фактом, что разработчики игры не дали официальных комментариев по поводу слухов о привлечении к тестированию игры рэпера Моргенштерна, которого на Украине объявили угрозой национальной безопасности. Он отметил, что отсутствие реакции со стороны пиар-службы является неуважением к украинским игрокам.

«Разумеется, никто не говорит о том, что персонажи S.T.A.L.K.E.R. 2 должны носить вышиванки и распевать под гитару у костра украинский гимн. Но хотя бы можно четко обозначить свою позицию относительно болезненных для украинцев тем. Тем более, что на это есть запрос от аудитории», — заключил Коршунов.

Ранее украинцы раскритиковали «пророссийский» подзаголовок игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра получила название Heart of Chernobyl, однако, уверяют юзеры, следовало поменять его на Heart of Chornobyl.