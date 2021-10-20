В тюремной больнице умер криминальный авторитет по кличке Глаз

В Екатеринбурге умер криминальный авторитет Евгений Глазырин по кличке Глаз, проходивший по уголовному делу экс-вице-мэра города Виктора Контеева. Об этом сообщает E1.ru.

Мужчина скончался в тюремной больнице от хронического заболевания. Информацию подтвердил представитель регионального управления ФСИН.

По данным ведомства, авторитет умер 18 октября в медсанчасти № 66, где проходил лечение. Он был трудоустроен на производстве в колонии, платил иски, соблюдал требования уголовно-исполнительного законодательства в колонии, подчеркнули во ФСИН.

Тем не менее Следственный комитет России начал проверку по факту смерти заключенного. Глазырин дал признательные показания на Контеева, после чего неизвестные сожгли два автомобиля — Toyota и Lexus, принадлежащие авторитету. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Контеев 11 июня 2014 года был осужден к 18 годам за организацию двух убийств и взяточничество. Согласно материалам дела, в 2004 году он на посту вице-мэра Екатеринбурга, курирующего вопросы потребительского рынка, получил через посредника взятку от директора продовольственной базы в виде доли в уставном капитале предприятия рыночной стоимостью более 77 миллионов рублей. С тех пор чиновник регулярно получал часть прибыли от деятельности этой коммерческой структуры, среди активов которой числились крупнейшая в городе продовольственная база со складскими помещениями, магазин и база отдыха.

Он также организовал убийства двух жителей Курганской области в апреле 2005 года и в сентябре 2006 года. Как выяснилось, эти люди якобы мешали ведению бизнеса Контеева, препятствуя транзиту плодоовощной продукции через таможенный пост в городе Петухово и дальнейшей ее доставке на продовольственную базу.