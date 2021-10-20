Названо число жертв наводнения в Индии

Несколько десятков человек стали жертвами наводнения в индийском штате Утаранчал. Причинами обрушения стихии назвали изменение климата и неконтролируемое строительство, наносящее ущерб окружающей среде, сообщает «Би-би-си».

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В штате прошли проливные дожди, которые затопили дороги и дома, разрушили постройки и снесли мосты. В результате в Утаранчале погибли 46 человек. В штате Керала, который также пострадал от чрезмерных осадков, жертвами стали 26 человек. На помощь жителям выехали спасательные службы. Семьи погибших получат компенсации в размере 400 тысяч рупий (около 380 тысяч рублей). Тем, чье жилье пострадало во время наводнения, выплатят 190 тысяч рупий (более 180 тысяч рублей).

Эксперты отметили, что растущее число проливных дождей стало последствием процесса изменения климата. Ранее жители Утаранчала столкнулись с оползнями. В регионе также часто строят здания на крутых склонах, что разрушает почву и наносит ущерб состоянию местности. Наводнения также могли быть связаны с уменьшением количества снега в Гималаях из-за повышения температур — проливные дожди усиливали течение потоков воды.

В сентябре 2021 года мощное наводнение обрушилось на автономное сообщество Каталония в Испании — ливень продолжался с ночи до обеда следующего дня. Местные власти призвали жителей не покидать дома. Сообщений о жертвах стихии не поступало.